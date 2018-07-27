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19:45   27 Июля 2018
Весь мир

Франция заявила о желании сотрудничать с РФ по сирийскому вопросу

Франция заявила о желании сотрудничать с РФ по сирийскому вопросу

Париж стремится к сотрудничеству с Москвой, чтобы сблизить позиции стран, влияющих на ситуацию в Сирии для политического урегулирования. Об этом заявил представитель МИД Франции на бринфинге в пятницу.

Он уверен, что для достижения этого необходимо полностью соблюсти резолюции 2401 Совета Безопасности ООН. Он подчеркнул, что урегулирование сирийского кризиса позволит покончить с насилием в отношении мирных граждан и восстановить мир в стране. Представитель дипведомства отметил, что сотрудничество с РФ позволило быстро доставить гуманитарную помощь в Сирию из Франции. Все нескоропортящиеся продукты распределили среди населения Восточной Гуты в рамках гуманитарной операции. Медикаменты же хранятся в надлежащих условиях, которые позволят их использовать по необходимости. МИД Франции выразило благодарность ООН, которая координировала операцию.

Ранее представитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии полковник Владимир Залозний сообщил, что в сирийский город Дума в Восточной Гуте  в четверг доставили более 40 тонн гуманитарной помощи из Франции.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #франция #сирия #весь мир
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