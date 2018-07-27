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Россельхознадзор усилил контроль морепродуктов двух китайских производителей
Украина направила России письмо с предложением обмена заключенными

Украина направила России письмо с предложением обмена заключенными

 Празднование 1030-летия Крещения Руси проходит в Киеве

Празднование 1030-летия Крещения Руси проходит в Киеве
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19:26   27 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Украина направила России письмо с предложением обмена заключенными

Украина направила России письмо с предложением обмена заключенными

Украинский омбудсмен Людмила Денисова направила уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой письмо с предложением Киева о встрече омбудсменов и об обмене заключенными. Об этом Денисова сообщила в Facebook.

В ее письме говорится о проведении следующего заседания трехсторонней контактной группы с участием омбудсменов Украины и России. Она считает, что встреча необходима для обсуждения вопроса организации гуманитарных визитов для проверки условий содержания заключённых. Кроме того, целью заседания должна стать проблема перемещения заключённых из мест несвободы на территориях Донецкой и Луганской областей. Ранее Россия передала Киеву список заключенных для визита Татьяны Москальковой.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #украина #заключенные #денисова
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