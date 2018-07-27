Украина направила России письмо с предложением обмена заключенными

Украинский омбудсмен Людмила Денисова направила уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой письмо с предложением Киева о встрече омбудсменов и об обмене заключенными. Об этом Денисова сообщила в Facebook.

В ее письме говорится о проведении следующего заседания трехсторонней контактной группы с участием омбудсменов Украины и России. Она считает, что встреча необходима для обсуждения вопроса организации гуманитарных визитов для проверки условий содержания заключённых. Кроме того, целью заседания должна стать проблема перемещения заключённых из мест несвободы на территориях Донецкой и Луганской областей. Ранее Россия передала Киеву список заключенных для визита Татьяны Москальковой.