Москва надеется, что Берлин присоединится к гуманитарной операции в Сирии

Об этом заявил представитель российского МИД Николай Бурцев во время заседания Межведомственного координационного штаба по сирийским беженцам.

Во вторник, 24 июля в Берлине и Париже прошла встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и руководителя Генштаба ВС России Валерия Герасимова с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили вопрос о подготовке условий для возвращения сирийских беженцев домой.

Бурцев надеется, что в ближайшее время Германия присоединится к гуманитарной операции.