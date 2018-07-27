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Москва надеется, что Берлин присоединится к гуманитарной операции в Сирии

Москва надеется, что Берлин присоединится к гуманитарной операции в Сирии

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19:18   27 Июля 2018
Россия

Москва надеется, что Берлин присоединится к гуманитарной операции в Сирии

Москва надеется, что Берлин присоединится к гуманитарной операции в Сирии

Об этом заявил представитель российского МИД Николай Бурцев во время заседания Межведомственного координационного штаба по сирийским беженцам.

Во вторник, 24 июля в Берлине и Париже прошла встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и руководителя Генштаба ВС России Валерия Герасимова с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили вопрос о подготовке условий для возвращения сирийских беженцев домой.

Бурцев надеется, что в ближайшее время Германия присоединится к гуманитарной операции.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #сирия #германия #политика #беженцы #весь мир
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