Депутат Нилов рассказал, что в регионах думают о пенсии

Не забывать о ней в отпуске спикер Володин посоветовал и народным избранникам.

Осенью в Госдуме будет жарко. Депутаты ожидают бурное обсуждение принятого в первом чтении законопроекта о повышении пенсионного возраста. Об этом ИА «Политика Сегодня» сообщил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (партия ЛДПР)

«Очень интенсивно поступают поправки сейчас к документу, одобренному партией большинства в первом чтении. В скором времени подключатся регионы — до конца сентября отведен срок для принятия предложений. Поправок будет много. Дискуссия будет широкой», — сказал Нилов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, закрывая весеннюю сессию в Госдуме, призвал коллег за лето обсудить вопросы пенсионного законодательства.

«Отличие ответственной власти, ответственных партий как раз заключается в том, что сложные темы они обсуждают. И хотелось бы и моих коллег призвать к этому. Необходимо выстраивать диалог с обществом», — напутствовал Володин.

Нилов уверен, что ко второму чтению нужно принять меры, чтобы адаптировать к изменениям и людей как старшего поколения, так и молодежи, поскольку, если ничего не делать, им будет сложно трудоустроиться.

«Меры должны быть разными. Это не уголовная ответственность для работодателей. А наоборот. Возможно, преференции для тех, у кого трудятся люди предпенсионного возраста, или субсидирование тарифа по уплате во внебюджетные фонды. В Казани, например, переобучают пенсионеров и они трудоустраиваются туда, куда не идет молодежь. Тоже хороший вариант. Нужно увеличивать коэффициент, который повышает размер пенсий в случае добровольного отказа от ухода на заслуженный отдых, нужен полноценный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров и т.д. Все нормы надо пересматривать, менять, стимулировать, но не через репрессии, а через создание условий, которые бы порождали желание работать», - рассуждает депутат.

О масштабных изменениях, которые должны привести к глобальной перестройке всей социальной системы в стране, говорил и министр труда Максим Топилин на совещании в администрации Псковской области. Министр подчеркнул, что средняя продолжительность жизни россиян за последнее десятилетие увеличилась на восемь лет, а к 2030 году она должна увеличиться до 80 лет. Возрастные границы расширяются, благодаря развитию медицины и технологий, и человек в 60 лет еще активен. Поэтому нужно создать условия для «комфортного интегрирования в общество» пожилых людей.

«Нам придется перестраивать все свои институты. Это касается не только технологий, связанных с социальной защитой, это касается всего устройства нашего общества и городской среды, и системы здравоохранения, и взаимоотношений между поколениями, пожилыми и молодыми людьми. Мы исходим из того, что система должна достаточно серьезным образом поменяться», — заявил Топилин.

Он добавил, что стоит задача научиться определять поддержку, необходимую пожилым людям. Инициатива, внесенная правительством и рассмотренная Госдумой в первом чтении, призвана прежде всего увеличить размер пенсий в России. В случае ее принятия, расти пенсии будут в два раза быстрее, чем сейчас.