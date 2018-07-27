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 Россельхознадзор усилил контроль морепродуктов двух китайских производителей

Россельхознадзор усилил контроль морепродуктов двух китайских производителей
Украина направила России письмо с предложением обмена заключенными

Украина направила России письмо с предложением обмена заключенными

 Празднование 1030-летия Крещения Руси проходит в Киеве

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19:09   27 Июля 2018
Россия

Россельхознадзор усилил контроль морепродуктов двух китайских производителей

Россельхознадзор усилил контроль морепродуктов двух китайских производителей

С пятницы, 27 июля, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вводит режим усиленного лабораторного контроля рыбы и морепродуктов двух китайских производителей.

По информации Россельхознадзора, в кальмарах, поставляемых из Китая, обнаружили вредные компоненты. Ведомство уточнило, что в сушеном кальмаре компании Dalian Donglin Food нашли ртуть, а в сушеном кальмаре с перцем и кунжутом завода Yantai Youmei Food — дрожжи и плесень.

Россельхознадзор сообщил НОКЗР Китая о необходимости провести аудит системы фитосанитарного контроля продукции при поставках в Россию. В воскресенье, 29 июля, в РФ прилетят специалисты Департамента гигиены пищевых продуктов и окружающей среды Гонконга, чтобы ознакомиться с системой ветеринарного надзора России.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #китай #россельхознадзор #морепродукты
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