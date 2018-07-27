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Москва надеется, что Берлин присоединится к гуманитарной операции в Сирии

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Россельхознадзор усилил контроль морепродуктов двух китайских производителей
Украина направила России письмо с предложением обмена заключенными

Украина направила России письмо с предложением обмена заключенными

 Празднование 1030-летия Крещения Руси проходит в Киеве

Празднование 1030-летия Крещения Руси проходит в Киеве
Президент ЮАР заявил, что у страны нет средств на развитие атомной энергетики

Президент ЮАР заявил, что у страны нет средств на развитие атомной энергетики

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19:10   27 Июля 2018
Весь мир

Президент ЮАР заявил, что у страны нет средств на развитие атомной энергетики

Президент ЮАР заявил, что у страны нет средств на развитие атомной энергетики

Президент ЮАР Сирил Рамафоса на брифинге после саммита БРИКС сообщил, что из-за финансовых трудностей страна на данный момент не в состоянии развивать атомную энергетику.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак в рамках саммита БРИКС заявлял, что ЮАР не отказывается от развития атомной энергетики, и Россия может оказать ей в этом помощь. Однако конкретные решения последуют после корректировки Южно-Африканской республикой своей энергетической стратегии.

В начале 2017 года стало известно, что госкорпорация «Росатом» подала материалы для участия в мероприятия по тендеру на строительство новых атомных энергоблоков в ЮАР. В апреле 2017 года судебная инстанция ЮАР признала незаконными соглашения Южно-Африканской Республики с несколькими странами, в том числе с Россией, которые касаются сотрудничества по строительству АЭС. Причиной решения послужила необходимость принятия юридически более точных соглашений.

Осенью 2017 года Росатом заявлял, что готов возобновить переговоры с ЮАР о возможности своего участия в проекте строительства новых атомных энергоблоков. На данный момент в Южно-Африканской республике действует только одна АЭС «Куберг», состоящая из двух энергоблоков мощностью по 930 МВт. 

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #экономика #саммит #брикс #юар
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