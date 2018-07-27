Президент ЮАР заявил, что у страны нет средств на развитие атомной энергетики

Президент ЮАР Сирил Рамафоса на брифинге после саммита БРИКС сообщил, что из-за финансовых трудностей страна на данный момент не в состоянии развивать атомную энергетику.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак в рамках саммита БРИКС заявлял, что ЮАР не отказывается от развития атомной энергетики, и Россия может оказать ей в этом помощь. Однако конкретные решения последуют после корректировки Южно-Африканской республикой своей энергетической стратегии.

В начале 2017 года стало известно, что госкорпорация «Росатом» подала материалы для участия в мероприятия по тендеру на строительство новых атомных энергоблоков в ЮАР. В апреле 2017 года судебная инстанция ЮАР признала незаконными соглашения Южно-Африканской Республики с несколькими странами, в том числе с Россией, которые касаются сотрудничества по строительству АЭС. Причиной решения послужила необходимость принятия юридически более точных соглашений.

Осенью 2017 года Росатом заявлял, что готов возобновить переговоры с ЮАР о возможности своего участия в проекте строительства новых атомных энергоблоков. На данный момент в Южно-Африканской республике действует только одна АЭС «Куберг», состоящая из двух энергоблоков мощностью по 930 МВт.