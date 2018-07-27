Правящие партии Италии признали Крым российским

Рим же придерживается курса Евросоюза. Альянс считает, что полуостров вернулся в состав России якобы незаконно.

Правящие партии Италии «Движение «5 звезд» и «Лига» признали законность референдума. Как заявил представитель первой фракции в беседе с ТАСС, это не фигурирует в «правительственном контракте». Поэтому Риму приходится соглашаться с курсом Евросоюза, пояснил депутат.

Уже не раз о законности голосования заявляли и представители «Лиги». Партия принимала резолюции, которые призывали правительство отказаться от политики санкций в отношении Москвы.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в начале прошлого месяца заявил, что вопрос об отмене санкций «не решается за один день». Политик пояснил, что санкции связаны с выполнение минских договоренностей по юго-востоку Украины.

Референдум в Крыму прошел в 2014 году. За воссоединение с Россией проголосовало почти 100% жителей региона.