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Москва надеется, что Берлин присоединится к гуманитарной операции в Сирии

Москва надеется, что Берлин присоединится к гуманитарной операции в Сирии

 Россельхознадзор усилил контроль морепродуктов двух китайских производителей

Россельхознадзор усилил контроль морепродуктов двух китайских производителей
Украина направила России письмо с предложением обмена заключенными

Украина направила России письмо с предложением обмена заключенными

 Празднование 1030-летия Крещения Руси проходит в Киеве

Празднование 1030-летия Крещения Руси проходит в Киеве
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 Правящие партии Италии признали Крым российским

Правящие партии Италии признали Крым российским
18:46   27 Июля 2018
Весь мир

Правящие партии Италии признали Крым российским

Правящие партии Италии признали Крым российским

Рим же придерживается курса Евросоюза. Альянс считает, что полуостров вернулся в состав России якобы незаконно.

Правящие партии Италии «Движение «5 звезд» и «Лига» признали законность референдума. Как заявил представитель первой фракции в беседе с ТАСС, это не фигурирует в «правительственном контракте». Поэтому Риму приходится соглашаться с курсом Евросоюза, пояснил депутат.

Уже не раз о законности голосования заявляли и представители «Лиги». Партия принимала резолюции, которые призывали правительство отказаться от политики санкций в отношении Москвы.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в начале прошлого месяца заявил, что вопрос об отмене санкций «не решается за один день». Политик пояснил, что санкции связаны с выполнение минских договоренностей по юго-востоку Украины.

Референдум в Крыму прошел в 2014 году. За воссоединение с Россией проголосовало почти 100% жителей региона.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #евросоюз #италия #крым #политика #весь мир
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