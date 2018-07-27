МИД Франции призвал к сотрудничеству с РФ по Сирии

Париж хочет работать с Москвой, чтобы не только сблизить позиции стран, оказывающих влияние в сирийском государстве, но и создать условия для политического урегулирования, заявил представитель министерства иностранных дел Франции.

По его словам, сотрудничество с РФ обеспечит быструю и безопасную доставку гуманитарной помощи в САР из Франции. Москва и Париж выпускали совместный коммюнике, в котором сообщалось о намерении РФ и Франции доставить медикаменты жителям Восточной Гуты.

Министерство обороны РФ сообщало, что российский самолет военно-транспортной авиации доставил 40 тонн гуманитарной помощи из Франции в САР. Представители Сирийского арабского Красного Полумесяца передали мирным жителям еду и лекарства.