МИД Франции призвал к сотрудничеству с РФ по Сирии
Париж хочет работать с Москвой, чтобы не только сблизить позиции стран, оказывающих влияние в сирийском государстве, но и создать условия для политического урегулирования, заявил представитель министерства иностранных дел Франции.
По его словам, сотрудничество с РФ обеспечит быструю и безопасную доставку гуманитарной помощи в САР из Франции. Москва и Париж выпускали совместный коммюнике, в котором сообщалось о намерении РФ и Франции доставить медикаменты жителям Восточной Гуты.
Министерство обороны РФ сообщало, что российский самолет военно-транспортной авиации доставил 40 тонн гуманитарной помощи из Франции в САР. Представители Сирийского арабского Красного Полумесяца передали мирным жителям еду и лекарства.
#Syrie - L'aide humanitaire fournie par la France dans la #Ghouta orientale a été livrée hier grâce à la facilitation de l'@ONU_fr, @SYRedCrescent et de la Russie. Elle aidera à répondre aux besoins de la population syrienne. pic.twitter.com/SIVH8zkORC— France ONU Geneve (@FranceONUGeneve) 27 июля 2018 г.