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Москва надеется, что Берлин присоединится к гуманитарной операции в Сирии

 Россельхознадзор усилил контроль морепродуктов двух китайских производителей

Россельхознадзор усилил контроль морепродуктов двух китайских производителей
Украина направила России письмо с предложением обмена заключенными

Украина направила России письмо с предложением обмена заключенными

 Празднование 1030-летия Крещения Руси проходит в Киеве

Празднование 1030-летия Крещения Руси проходит в Киеве
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18:35   27 Июля 2018
Весь мир

Палестинец погиб в стычке с израильскими военными на границе Газы.

Палестинец погиб в стычке с израильскими военными на границе Газы.

Палестинец погиб в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

В конце марта под общим названием «Великий марш возвращения» началась чреда протестных акций. Выступления с участием тысяч жителей стали ее продолжением. Погибшему палестинцу было 43 года. Его убили на востоке города Хан-Юниса в результате огнестрельного ранения в голову, сообщил Аль-Кидра. Также он добавил, что в результате стычек ранены 10 человек. 

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Автор: Арсений Аскольский
#палестина #израиль #весь мир #сектор газа
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