Палестинец погиб в стычке с израильскими военными на границе Газы.

Палестинец погиб в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

В конце марта под общим названием «Великий марш возвращения» началась чреда протестных акций. Выступления с участием тысяч жителей стали ее продолжением. Погибшему палестинцу было 43 года. Его убили на востоке города Хан-Юниса в результате огнестрельного ранения в голову, сообщил Аль-Кидра. Также он добавил, что в результате стычек ранены 10 человек.