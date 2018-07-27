Петербург отпразднует день ВМФ 29 июля

Гости северной столицы увидят шествие техники российских флотов и Каспийской флотилии в воскресенье, 29 июля.

В день парада с 11 утра до часу дня разведут Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты. Для автомобилистов сделают бесплатный проезд по центральной части Западного скоростного диаметра с десяти утра до двух часов дня. Перекроют транспортное движение в День ВМФ с девяти утра до часу дня на набережных левой стороны Невы.

В воскресенье в десять утра офицерский состав поздравит участников парада. В 11 часов начнется шествие техники по Неве, а военные пройдут маршем по набережным Санкт-Петербурга. В небе пролетит авиация. Всего в параде поучаствуют 41 корабль, 38 самолетов и вертолетов, а также четыре тысячи моряков.