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Москва надеется, что Берлин присоединится к гуманитарной операции в Сирии

Москва надеется, что Берлин присоединится к гуманитарной операции в Сирии

 Россельхознадзор усилил контроль морепродуктов двух китайских производителей

Россельхознадзор усилил контроль морепродуктов двух китайских производителей
Украина направила России письмо с предложением обмена заключенными

Украина направила России письмо с предложением обмена заключенными

 Празднование 1030-летия Крещения Руси проходит в Киеве

Празднование 1030-летия Крещения Руси проходит в Киеве
Президент ЮАР заявил, что у страны нет средств на развитие атомной энергетики

Президент ЮАР заявил, что у страны нет средств на развитие атомной энергетики

 Правящие партии Италии признали Крым российским

Правящие партии Италии признали Крым российским
18:27   27 Июля 2018
Россия

Петербург отпразднует день ВМФ 29 июля

Петербург отпразднует день ВМФ 29 июля

Гости северной столицы увидят шествие техники российских флотов и Каспийской флотилии в воскресенье, 29 июля.

В день парада с 11 утра до часу дня разведут Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты. Для автомобилистов сделают бесплатный проезд по центральной части Западного скоростного диаметра с десяти утра до двух часов дня. Перекроют транспортное движение в День ВМФ с девяти утра до часу дня на набережных левой стороны Невы.

Петербург отпразднует день ВМФ 29 июля

В воскресенье в десять утра офицерский состав поздравит участников парада. В 11 часов начнется шествие техники по Неве, а военные пройдут маршем по набережным Санкт-Петербурга. В небе пролетит авиация. Всего в параде поучаствуют 41 корабль, 38 самолетов и вертолетов, а также четыре тысячи моряков.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #вмф #санкт- петербург
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