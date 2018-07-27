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Москва надеется, что Берлин присоединится к гуманитарной операции в Сирии

 Россельхознадзор усилил контроль морепродуктов двух китайских производителей

Россельхознадзор усилил контроль морепродуктов двух китайских производителей
Украина направила России письмо с предложением обмена заключенными

Украина направила России письмо с предложением обмена заключенными

 Празднование 1030-летия Крещения Руси проходит в Киеве

Празднование 1030-летия Крещения Руси проходит в Киеве
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18:20   27 Июля 2018
Весь мир

СМИ: Трамп готов посетить Москву

СМИ: Трамп готов посетить Москву

Президент США Дональд Трамп готов посетить Москву, когда получит официальное приглашение. Об сообщила журналистам в пятницу пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Президент Трамп надеется увидеть президента Путина в Вашингтоне после первого числа нового года, и он готов посетить Москву после получения официального приглашения», — сообщила Сандерс.

Ранее российский лидер заявил, что пригласил американского президента Дональда Трампа в Москву, но готов приехать на встречу с ним и в Вашингтон, если создадутся условия для работы.

 

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Автор: Арсений Аскольский
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