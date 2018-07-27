СМИ: Трамп готов посетить Москву

Президент США Дональд Трамп готов посетить Москву, когда получит официальное приглашение. Об сообщила журналистам в пятницу пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Президент Трамп надеется увидеть президента Путина в Вашингтоне после первого числа нового года, и он готов посетить Москву после получения официального приглашения», — сообщила Сандерс.

Ранее российский лидер заявил, что пригласил американского президента Дональда Трампа в Москву, но готов приехать на встречу с ним и в Вашингтон, если создадутся условия для работы.