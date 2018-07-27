Трансфер Головина в «Монако» стал рекордным в истории ЦСКА
О подписании договора о переходе полузащитника московской ФК ЦСКА Александра Головина в «Монако» сообщила пресс-служба клуба.
Контракт футболист подписал на пять лет. Медосмотр уже пройден. В ЦСКА отметили, что сумма трансфера стала рекордной за всю историю клуба. Конкретных цифр пресс-служба не сообщила, но издание «Спорт-Экспресс» пишет о 30 миллионах евро.
На Головина претендовали сразу несколько футбольных клубов. Футболист выбрал «Монако», поскольку там ему предоставили лучшие условия.
Официально: Александр Головин покидает #ЦСКА и переходит в Монако Спасибо за всё, Голова! Это было круто! Удачи в Европе!https://t.co/a1eMi4m7La pic.twitter.com/wGpDh96cVK— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 27, 2018