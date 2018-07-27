Трансфер Головина в «Монако» стал рекордным в истории ЦСКА

О подписании договора о переходе полузащитника московской ФК ЦСКА Александра Головина в «Монако» сообщила пресс-служба клуба.

Контракт футболист подписал на пять лет. Медосмотр уже пройден. В ЦСКА отметили, что сумма трансфера стала рекордной за всю историю клуба. Конкретных цифр пресс-служба не сообщила, но издание «Спорт-Экспресс» пишет о 30 миллионах евро.

На Головина претендовали сразу несколько футбольных клубов. Футболист выбрал «Монако», поскольку там ему предоставили лучшие условия.