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Украина направила России письмо с предложением обмена заключенными

Украина направила России письмо с предложением обмена заключенными

 Празднование 1030-летия Крещения Руси проходит в Киеве

Празднование 1030-летия Крещения Руси проходит в Киеве
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18:16   27 Июля 2018
Россия

Трансфер Головина в «Монако» стал рекордным в истории ЦСКА

Трансфер Головина в «Монако» стал рекордным в истории ЦСКА

О подписании договора о переходе полузащитника московской ФК ЦСКА Александра Головина в «Монако» сообщила пресс-служба клуба.

Контракт футболист подписал на пять лет. Медосмотр уже пройден. В ЦСКА отметили, что сумма трансфера стала рекордной за всю историю клуба. Конкретных цифр пресс-служба не сообщила, но издание «Спорт-Экспресс» пишет о 30 миллионах евро.

На Головина претендовали сразу несколько футбольных клубов. Футболист выбрал «Монако», поскольку там ему предоставили лучшие условия.

 

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Автор: Павел Никифоров
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