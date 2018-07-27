Что думают выпускники об учебе, которая не нужна для работы

Минтруд обещает помочь тем, кто за год не сможет сам найти оплачиваемое занятие по душе и специальности.

Минтруд обещает запустить новую программу для выпускников вузов. Для тех, кто не найдет работу через год после университета, центры занятости поищут свободные вакансии по специальности и помогут заключить с компаниями срочные трудовые договора на полгода.

Кроме зарплаты от работодателя, выпускникам выдадут материальную помощь, как поясняет пресс-служба Минтруда, в размере минимальной величины пособия по безработице. На сегодня - это 850 рублей. Также в рамках программы на интернет-портале «Работа в России» запустят специальный раздел для выпускников и студентов. Там разместят вакансии и информацию о стажировках, практике и программах повышения квалификации. В дистанционном режиме можно будет получить необходимые услуги по трудоустройству.

Все программы пока на стадии обещаний и разработок – четких сроков и дат по реализации проектов нет, как и нет ответа на вопрос: что делать выпускникам сегодняшним? Никаких комментариев по этому поводу не дали и в Министерстве образования и науки. В пресс-службе объяснили:

«Министерство расформировывают, соответственно, людей, за это отвечающих, нет».

И все-таки, что делать тем, кто вот-вот получит диплом и планирует искать работу? Некоторые из них, к слову, стараются отсрочить момент трудоустройства – поступают в магистратуру, потом – в аспирантуру. Но рано или поздно искать работу приходится. Варианта два: за опытом, но с маленькой зарплатой, либо на должность, где опыт не требуется – официантом, администратором, консультантом в Amway. Вопросы, в чем промах российской системы образования, где недосмотрели, чего не учли, корреспондент ИА «Политики Сегодня» задал выпускникам.

Одна из проблем — нехватка практических навыков. Все обучение упирается в теоретическую часть, которая никак не усваивается без практики.

«Практических знаний не было совершенно никаких. Из нас растили ученых, но, где и как применять полученные знания помимо науки, непонятно. На что нам жить - это в глазах наших преподавателей вопрос и вовсе недостойный», - говорит Елена Пашко, выпускница МГУ.

Второй минус, студенты видят «оторванности» образования от реальной ситуации на рынке труда. Во многих университетах старая программа обучения, которую не модернизируют под запросы работодателей. До сих пор студентов учат программам и навыкам, которые потеряли актуальность.

«Получила маленький практический опыт, который коррелировал бы с текущими моими задачами. Например, на лекции по информатике мы делали сайт на HTML вместо того, чтобы делать лендинг на Tilda», - объясняет Элина Гильфанова, выпускница СПбГИКиТ.

Конечно, есть и те, кто доволен образованием. Несмотря на нехватку практики, в российских вузах дают фундаментальные знания. Студентов учат критически мыслить, анализировать, искать информацию и знания, самостоятельно обучаться – эти навыки, необходимы не только на работе, но и в повседневной жизни. При этом «настроить» систему образования под рынок труда практически невозможно. Во-первых, технологии слишком быстро меняются: университеты не успевают реагировать на текущие изменения и оперативно менять программу обучения. Во-вторых, в каждой организации индивидуальные требования со своими обязанностями и навыками – всем не угодишь. Вот, что по этому поводу думает выпускница СПбГУ Юлия:

«В каждой компании свои правила, методы работы. Практических знаний в вузе я не получила, но самый главный навык, который мне дали – это умение находить знания. Он сквозной и помогает, чем бы я ни занималась».

Некоторые выпускники считают, что проблема не в образовании, а в недостаточной целеустремленности и трудолюбии самих студентов. Мол, если захочешь, то получишь любую должность, а без желания никакое образование и практика не помогут.

«Проблемы трудоустройства нет. Есть проблемы выпускников: лень, отсутствии мотивации, знаний», - считает часть респондентов.

Но цифры подтверждают, что пробелы в образовании все-таки есть – для более, чем 90% выпускников диплом при трудоустройстве либо совсем не пригодился, либо особой роли не сыграл.

«Диплом лишь приятное дополнение. Меня взяли на работу по итогам практики еще на втором курсе, а когда я получил диплом, мы отметили это всей редакцией. В дальнейшем работодатели смотрели на мое портфолио, а уже потом на наличие образования», - звучит ответ Алексея Гаврелюка, выпускника ТГУ.

Схожая тенденция по всей России – в опросе «Политике Сегодня» поучастовали 23 выпускника гуманитарных факультетов из вузов разных городов – Москва, Санкт-Петербург, Томск, Владивосток. 80% (18 человек) из них совмещали работу с учебой, половина для опыта, другая - из-за денег. Как правило, те, кто работал за зарплату, уходил в профессии не по специальности.

«Нужны деньги, работала моделью», ответила выпускница МГУ Екатерина.

Проблема трудоустройства молодого поколения остается актуальной. Сами выпускники видят пока единственный выход – начинать работать или стажироваться со второго или третьего курсов. Но, как показал опрос, не у всех есть такая возможность – нехватка времени или же слишком высокая загрузка в университете. К слову, не так много интересных вакансий со свободным графиком. По версии же Минтруда, исходя из их ответа, выпускникам стоит ждать изменений.