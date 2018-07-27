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18:05   27 Июля 2018
Весь мир

Испания расследует забастовку Ryanair

Испания расследует забастовку Ryanair

Государственное агентство по авиабезопасности (AESA), которое ведет министерство развития, начало расследование о забастовке ирландской авиакомпании Ryanair в Испании. В AESA заявили, что пострадавшие клиенты авиакомпании имеют право на получение компенсаций.

В Испании, Бельгии, Италии и Португалии 25 и 26 июля состоялась забастовка бортпроводников Ryanair, в результате чего в Испании отменили по меньшей мере 400 рейсов. Накануне забастовки министерство развития потребовало от авиакомпании обеспечить 59% рейсов из других стран в города, расположенные на материковой части Испании, 35% внутри материковой части Испании, и 100% на Балеарских и Канарских островах. Госагентство по авиабезопасности считает, что авиакомпания могла не выполнить европейский регламент обеспечения прав пассажиров. Такие выводы представители AESA сделали после посещения ряда аэропортов страны в дни забастовок.

Агенство также призвало пассажиров требовать от авиакомпании компенсации в размере от 200 до 600 евро за доставленные им неудобства. За неделю до забастовки авиакомпания предложила почти тысячам пассажиров в Европе обменять билеты на другие даты или вернуть деньги. Нежелание выплачивать иные компенсации компания объяснила тем, что они не предусмотрены в случае «чрезвычайных обстоятельств», которые Ryanair не может контролировать. В заявлении AESA сообщается, что утверждение авиакомпании о том, что забастовка — это чрезвычайные обстоятельства, противоречат решению Европейского суда.  

 

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Автор: Арсений Аскольский
#испания #забастовка #весь мир #ryanair
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