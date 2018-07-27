Визовые центры в РФ не закроются — АТОР
Юристы напомнили, что «требований к визовым центрам» нет в законопроекте, поэтому реальный проект постановления правительства претерпит изменения по сравнению с предложенным вариантом — в том числе после консультаций с турбизнесом.
В Государственную думу внесли законопроект об аккредитации визовых центров. В Ассоциации туроператоров отметили, что в самом законопроекте, который, возможно, обсудят депутаты ГД, требования не перечисляются. В документе сказано, что требования к визовым центрам «утвердит правительство РФ».
«Получение аккредитации визовыми центрами потребует соблюдения ряда критериев», — добавили в АТОР.
По информации АТОР, предварительный список критериев к визовым центрам перечислили в «проекте постановления правительства». Однако документ носит информативный характер. Правительство разработает и утвердит постановление после того, как законопроект вступит в силу.
«Визовые центры в России не закроются», — заключили в АТОР.
Кто на самом деле выиграет от законопроекта о визовых центрахhttps://t.co/BA7r3WRd6q#визовыецентры #вц #закрытие #законопроект #аккредитация #виза #требования #комувыгодно #туризм #АТОР— АТОР (@atorus) 27 июля 2018 г.