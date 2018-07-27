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17:58   27 Июля 2018
Россия

Визовые центры в РФ не закроются — АТОР

Визовые центры в РФ не закроются — АТОР

Юристы напомнили, что «требований к визовым центрам» нет в законопроекте, поэтому реальный проект постановления правительства претерпит изменения по сравнению с предложенным вариантом — в том числе после консультаций с турбизнесом.

В Государственную думу внесли законопроект об аккредитации визовых центров. В Ассоциации туроператоров отметили, что в самом законопроекте, который, возможно, обсудят депутаты ГД, требования не перечисляются. В документе сказано, что требования к визовым центрам «утвердит правительство РФ».

«Получение аккредитации визовыми центрами потребует соблюдения ряда критериев», — добавили в АТОР.

По информации АТОР,  предварительный список критериев к визовым центрам перечислили в «проекте постановления правительства». Однако документ носит информативный характер. Правительство разработает и утвердит постановление после того, как законопроект вступит в силу.

«Визовые центры в России не закроются», — заключили в АТОР.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #атор #общество #визовые центры
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