Мы в соц.сетях:
Визовые центры в РФ не закроются — АТОР

Визовые центры в РФ не закроются — АТОР

ЦИК считает незаконным предложенный вопрос для пенсионного референдума

ЦИК считает незаконным предложенный вопрос для пенсионного референдума
Празднование 1030-летия Крещения Руси проходит в Киеве

Празднование 1030-летия Крещения Руси проходит в Киеве

 Третьим фигурантом в деле об убийстве Тена стала девушка

Третьим фигурантом в деле об убийстве Тена стала девушка
Facebook забанил картины Рубенса из-за цензуры. В ответ активисты под видом инспекции явились в музей

Facebook забанил картины Рубенса из-за цензуры. В ответ активисты под видом инспекции явились в музей

 Путин побеседовал с президентом Зимбабве

Путин побеседовал с президентом Зимбабве
Визовые центры в РФ не закроются — АТОР

Визовые центры в РФ не закроются — АТОР

ЦИК считает незаконным предложенный вопрос для пенсионного референдума

ЦИК считает незаконным предложенный вопрос для пенсионного референдума
Празднование 1030-летия Крещения Руси проходит в Киеве

Празднование 1030-летия Крещения Руси проходит в Киеве

 Третьим фигурантом в деле об убийстве Тена стала девушка

Третьим фигурантом в деле об убийстве Тена стала девушка
Facebook забанил картины Рубенса из-за цензуры. В ответ активисты под видом инспекции явились в музей

Facebook забанил картины Рубенса из-за цензуры. В ответ активисты под видом инспекции явились в музей

 Путин побеседовал с президентом Зимбабве

Путин побеседовал с президентом Зимбабве
17:36   27 Июля 2018
Россия

ЦИК считает незаконным предложенный вопрос для пенсионного референдума

ЦИК считает незаконным предложенный вопрос для пенсионного референдума

Формулировку вопроса, который КПРФ предлагает вынести на всероссийский референдум против повышения пенсионного возраста, Центризбирком намерен признать не соответствующей требованиям закона. Об этом сообщил журналистам член комиссии, представляющий КПРФ, Евгений Колюшин.

Он пояснил, что одним из оснований для отказа стала «неопределенность вопроса». Коммунисты сформулировали вопрос для референдума следующим образом: «Согласны ли вы, что в России возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?»

По закону для организации всероссийского референдума необходимо провести собрания инициативных подгрупп численностью не менее 100 человек не менее, чем в 43 субъектах федерации (более, чем в половине регионов). После успешной регистрации подгрупп в этих регионах проводится собрание их уполномоченных. После этого в ЦИК должно быть подано ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума. В случае положительного решения в течение полутора месяца инициативная группа должна собрать не менее двух миллионов подписей. При этом на один регион должно приходиться не более 50 тысяч подписей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #общество #пенсионная реформа #рефередум
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...