ЦИК считает незаконным предложенный вопрос для пенсионного референдума

Формулировку вопроса, который КПРФ предлагает вынести на всероссийский референдум против повышения пенсионного возраста, Центризбирком намерен признать не соответствующей требованиям закона. Об этом сообщил журналистам член комиссии, представляющий КПРФ, Евгений Колюшин.

Он пояснил, что одним из оснований для отказа стала «неопределенность вопроса». Коммунисты сформулировали вопрос для референдума следующим образом: «Согласны ли вы, что в России возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?»

По закону для организации всероссийского референдума необходимо провести собрания инициативных подгрупп численностью не менее 100 человек не менее, чем в 43 субъектах федерации (более, чем в половине регионов). После успешной регистрации подгрупп в этих регионах проводится собрание их уполномоченных. После этого в ЦИК должно быть подано ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума. В случае положительного решения в течение полутора месяца инициативная группа должна собрать не менее двух миллионов подписей. При этом на один регион должно приходиться не более 50 тысяч подписей.