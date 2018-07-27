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 Путин побеседовал с президентом Зимбабве

Путин побеседовал с президентом Зимбабве
Визовые центры в РФ не закроются — АТОР

Визовые центры в РФ не закроются — АТОР

ЦИК считает незаконным предложенный вопрос для пенсионного референдума

ЦИК считает незаконным предложенный вопрос для пенсионного референдума
Празднование 1030-летия Крещения Руси проходит в Киеве

Празднование 1030-летия Крещения Руси проходит в Киеве

 Третьим фигурантом в деле об убийстве Тена стала девушка

Третьим фигурантом в деле об убийстве Тена стала девушка
Facebook забанил картины Рубенса из-за цензуры. В ответ активисты под видом инспекции явились в музей

Facebook забанил картины Рубенса из-за цензуры. В ответ активисты под видом инспекции явились в музей

 Путин побеседовал с президентом Зимбабве

Путин побеседовал с президентом Зимбабве
17:27   27 Июля 2018
Весь мир

Путин побеседовал с президентом Зимбабве

Путин побеседовал с президентом Зимбабве

Российский лидер Владимир Путин пообщался с зимбабвийским коллегой Эммерсоном Мнангагвой в кулуарах саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

Президенты РФ и Зимбабве подписали соглашение о стратегическом партнерстве Москвы и Хараре. В ходе десятого саммита лидеры БРИКС обсудили противодействие односторонним подходам в мировых делах, защиту многосторонности и использование преимуществ четвертой цифровой промышленной революции.

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Автор: Анатолий Кубарев
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