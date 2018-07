Путин побеседовал с президентом Зимбабве

Российский лидер Владимир Путин пообщался с зимбабвийским коллегой Эммерсоном Мнангагвой в кулуарах саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

Президенты РФ и Зимбабве подписали соглашение о стратегическом партнерстве Москвы и Хараре. В ходе десятого саммита лидеры БРИКС обсудили противодействие односторонним подходам в мировых делах, защиту многосторонности и использование преимуществ четвертой цифровой промышленной революции.

His Excellency President @CyrilRamaphosa and His Excellency President Vladimir Putin during the signing ceremony of the Joint Statement on the Strategic Partnership between the Republic of South Africa and the Russian Federation in Sandton, Johannesburg #SARussia #BRICSSummit2018 pic.twitter.com/jXS953jVWv