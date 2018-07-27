Путин побеседовал с президентом Зимбабве

Российский лидер Владимир Путин пообщался с зимбабвийским коллегой Эммерсоном Мнангагвой в кулуарах саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

Президенты РФ и Зимбабве подписали соглашение о стратегическом партнерстве Москвы и Хараре. В ходе десятого саммита лидеры БРИКС обсудили противодействие односторонним подходам в мировых делах, защиту многосторонности и использование преимуществ четвертой цифровой промышленной революции.