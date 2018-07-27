Facebook забанил картины Рубенса из-за цензуры. В ответ активисты под видом инспекции явились в музей

В начале июля на странице туристического бюро Фламандского региона Бельгии в Facebook опубликовали посты с картинами именитого художника эпохи барокко Питера Пауля Рубенса. Через некоторое время алгоритм социальной сети удалил записи.

В бюро при этом не уточнили, какие именно полотна были опубликованы, однако отметили, что на них были изображены полуобнаженные женщины.

Как сообщает TJ, в ответ на цензуру соцсети активисты из туристического отдела опубликовали видеозапись под названием «Картины Рубенса 16 века против законов соцсетей 21 века». Под видом «инспекторов Facebook» они отправились в дом-музей Рубенса в Антверпене. Там активисты принялись узнавать у посетителей, есть ли у них аккаунт в данной соцсети.

Если активисты получали положительный ответ, то запрещали гостям музея смотреть на полотна с обнаженными женщинами — закрывали им глаза и отводили к пейзажам или к другим «безопасным» произведениям художника.

Кроме того, Туристическое бюро Фландрии вместе с музеями и другими культурными учреждениями направило открытое письмо основателю и главе самой популярной в мире социальной сети Марку Цукербергу, призвав «положить конец художественной цензуре».