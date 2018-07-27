Юбилейный саммит БРИКС. Итоги и детали

В Йоханнесбурге завершилась десятая встреча лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

В крупнейшем городе ЮАР - Йоханнесбурге - завершился десятый по счету саммит глав государств БРИКС (России, Индии, Китая, Бразилии и ЮАР). Основной темой встречи было заявлено «сотрудничество ради инклюзивного развития и общего процветания в условиях четвертой промышленной революции». Однако на первый план почти сразу вышло осуждение протекционизма в экономике, имея в виду действия США по вводу санкций и пошлин.

Ведущие издания стран-участниц саммита отметили особое значение встречи перед лицом торговой войны, объявленной Вашингтоном миру. СМИ сошлись во мнении, что в новых условиях БРИКС начинает играть все большую роль в защите мирового экономического порядка и принципов многосторонности, а политика США может стать новым стимулом для активного развития «пятерки».

За страницами издания, освещавших саммит, остались шероховатости в организации встречи. Ими журналисты делились в своих личных аккаунтах в соцсетях. Например, о том, как организаторы перепутали таблички лидеров во время церемонии фотографирования, или о реакции индийских журналистов, когда на обед подавали блюда из говядины.

Не так встали: На саммите БРИКС перепутали таблички и лидерам пришлось фотографироваться повторно pic.twitter.com/DoWE4XLdln — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 26, 2018

К слову о говядине. Тема мясных продуктов внезапно всплыла во время встречи президентов РФ и Турции. Владимир Путин напомнил Реджепу Эрдогану об обещании пригласить в ресторан. Эрдоган пригласил. Но Путин отложил обед до появления российского мяса в турецких ресторанах. На следующий день после этого разговора Россия поставила первую партию мяса в Турцию.

Путин: Вы меня в ресторан обещали пригласить Эрдоган: Я приглашаю Путин: Мы договорились, что когда вы мясную продукцию пустите на рынок, когда в ресторане будут наши мясные блюда, тогда и пообедаем Эрдоган: Я с большим удовольствием, буду ждать вас pic.twitter.com/pERtlUB6Xa — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 26, 2018

Турецкий лидер присутствовал в Йоханнесбурге в качестве приглашенного гостя в продвигаемом формате «БРИКС плюс». Расширять состав БРИКС пока не планируется, заявил на пресс-конференции Владимир Путин. Он подчеркнул, что для расширения зоны влияния «пятерка» будет использовать именно формат «БРИКС плюс».

Тема взаимоотношений РФ и США стала основной на итоговой пресс-конференции Путина. Так, российский лидер назвал большой стратегической ошибкой попытки Вашингтона использовать доллар в качестве политического давления и на Москву. Это подрывает доверие к американской валюте. При этом Путин заявил, что РФ не отказывается от доллара, но ставит задачу минимизировать риски.

Президент России также сообщил, что пригласил американского коллегу в Москву, но и сам готов приехать в Вашингтон на встречу с Трампом, если будут созданы «соответствующие условия для работы». Личные контакты с главой Белого дома Путин назвал полезными. поэтому у обеих сторон есть планы переговоров и на площадках G20, а также других международных форумов.