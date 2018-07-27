Мы в соц.сетях:
Визовые центры в РФ не закроются — АТОР

Визовые центры в РФ не закроются — АТОР

ЦИК считает незаконным предложенный вопрос для пенсионного референдума

ЦИК считает незаконным предложенный вопрос для пенсионного референдума
Празднование 1030-летия Крещения Руси проходит в Киеве

Празднование 1030-летия Крещения Руси проходит в Киеве

 Третьим фигурантом в деле об убийстве Тена стала девушка

Третьим фигурантом в деле об убийстве Тена стала девушка
Испания расследует забастовку Ryanair

Испания расследует забастовку Ryanair

Facebook забанил картины Рубенса из-за цензуры. В ответ активисты под видом инспекции явились в музей

Facebook забанил картины Рубенса из-за цензуры. В ответ активисты под видом инспекции явились в музей
Визовые центры в РФ не закроются — АТОР

Визовые центры в РФ не закроются — АТОР

ЦИК считает незаконным предложенный вопрос для пенсионного референдума

ЦИК считает незаконным предложенный вопрос для пенсионного референдума
Празднование 1030-летия Крещения Руси проходит в Киеве

Празднование 1030-летия Крещения Руси проходит в Киеве

 Третьим фигурантом в деле об убийстве Тена стала девушка

Третьим фигурантом в деле об убийстве Тена стала девушка
Испания расследует забастовку Ryanair

Испания расследует забастовку Ryanair

Facebook забанил картины Рубенса из-за цензуры. В ответ активисты под видом инспекции явились в музей

Facebook забанил картины Рубенса из-за цензуры. В ответ активисты под видом инспекции явились в музей
17:10   27 Июля 2018
Весь мир

Путин: Надо договариваться с США по СНВ-3 — в этом заинтересован весь мир

Путин: Надо договариваться с США по СНВ-3 — в этом заинтересован весь мир

В сдерживании гонки вооружений заинтересован весь мир, поэтому нужно скорее начать переговоры по СНВ-3, который действует всего лишь до 2021 года. Об этом заявил РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

Российский лидер отметил, что на недавней встрече с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки затрагивалась тема договора СНВ-3. По его словам, пора определиться, будет он продлеваться или нет.

«В этом заинтересованы США и Россия? Весь мир в этом заинтересован — в сдерживании гонки вооружений. Если сегодня не начать переговоры, то в 2021 году действие договора прекратится, потому что нам не удастся разрешить некоторые вопросы, которые возникли в ходе его применения», — сказал Путин.

СНВ-3 — договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#путин #политика #трамп #весь мир #снв-3 #брикс
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...