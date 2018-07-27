Путин: Надо договариваться с США по СНВ-3 — в этом заинтересован весь мир

В сдерживании гонки вооружений заинтересован весь мир, поэтому нужно скорее начать переговоры по СНВ-3, который действует всего лишь до 2021 года. Об этом заявил РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

Российский лидер отметил, что на недавней встрече с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки затрагивалась тема договора СНВ-3. По его словам, пора определиться, будет он продлеваться или нет.

«В этом заинтересованы США и Россия? Весь мир в этом заинтересован — в сдерживании гонки вооружений. Если сегодня не начать переговоры, то в 2021 году действие договора прекратится, потому что нам не удастся разрешить некоторые вопросы, которые возникли в ходе его применения», — сказал Путин.

СНВ-3 — договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.