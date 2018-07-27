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ЦИК считает незаконным предложенный вопрос для пенсионного референдума

ЦИК считает незаконным предложенный вопрос для пенсионного референдума
Празднование 1030-летия Крещения Руси проходит в Киеве

Празднование 1030-летия Крещения Руси проходит в Киеве

 Третьим фигурантом в деле об убийстве Тена стала девушка

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17:13   27 Июля 2018
Россия

Путин готов прилететь в Вашингтон для встречи с Трампом

Путин готов прилететь в Вашингтон для встречи с Трампом

Российский лидер Владимир Путин пригласил американского коллегу Дональда Трампа в Москву на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР.

Президент РФ готов прилететь в Вашингтон, но для этого необходимы «условия соответствующие». Владимир Владимирович понимает, что у Трампа есть желание проводить дальнейшие встречи.

«И я готов к этому», — отметил Путин.

Президент РФ добавил, если США создадут соответствующие условия для работы, тогда встреча с Дональдом Трампом в Вашингтоне состоится. Путин напомнил, что у президента США есть приглашение в Москву. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #путин #трамп
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