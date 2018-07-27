Путин готов прилететь в Вашингтон для встречи с Трампом
Российский лидер Владимир Путин пригласил американского коллегу Дональда Трампа в Москву на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР.
Президент РФ готов прилететь в Вашингтон, но для этого необходимы «условия соответствующие». Владимир Владимирович понимает, что у Трампа есть желание проводить дальнейшие встречи.
«И я готов к этому», — отметил Путин.
Президент РФ добавил, если США создадут соответствующие условия для работы, тогда встреча с Дональдом Трампом в Вашингтоне состоится. Путин напомнил, что у президента США есть приглашение в Москву.
Путин: У Трампа есть желание провести встречу, мы тоже. Я пригласил Трампа в Москву, я готов и в Вашингтон приехать. Но нужно создать условия для такого разговора pic.twitter.com/GlfQBI8cvC— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 июля 2018 г.