Путин готов прилететь в Вашингтон для встречи с Трампом

Российский лидер Владимир Путин пригласил американского коллегу Дональда Трампа в Москву на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР.

Президент РФ готов прилететь в Вашингтон, но для этого необходимы «условия соответствующие». Владимир Владимирович понимает, что у Трампа есть желание проводить дальнейшие встречи.

«И я готов к этому», — отметил Путин.

Президент РФ добавил, если США создадут соответствующие условия для работы, тогда встреча с Дональдом Трампом в Вашингтоне состоится. Путин напомнил, что у президента США есть приглашение в Москву.