Лидеры стран БРИКС не исключили расширения числа участников организации

Российский лидер заявил об этом на пресс-конференции, которая состоялась по завершении саммита БРИКС в ЮАР.

Путин пояснил, что кандидаты на вступление в организацию имеются, но действующие члены альянса относятся к расширению осторожно. Главы БРИКС не исключают, что в ближайшем времени состав коллегии может расшириться.

Президент России считает, что вопрос необходимо проработать.