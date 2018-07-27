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17:14   27 Июля 2018
Россия

Лидеры стран БРИКС не исключили расширения числа участников организации

Лидеры стран БРИКС не исключили расширения числа участников организации

Российский лидер заявил об этом на пресс-конференции, которая состоялась по завершении саммита БРИКС в ЮАР.

Путин пояснил, что кандидаты на вступление в организацию имеются, но действующие члены альянса относятся к расширению осторожно. Главы БРИКС не исключают, что в ближайшем времени состав коллегии может расшириться.

Президент России считает, что вопрос необходимо проработать.

«Такой вопрос с кондачка не решается», — подчеркнул Путин. Политик добавил, что БРИКС не является закрытой организацией.

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Автор: Павел Никифоров
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