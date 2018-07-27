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ЦИК считает незаконным предложенный вопрос для пенсионного референдума

ЦИК считает незаконным предложенный вопрос для пенсионного референдума
Празднование 1030-летия Крещения Руси проходит в Киеве

Празднование 1030-летия Крещения Руси проходит в Киеве

 Третьим фигурантом в деле об убийстве Тена стала девушка

Третьим фигурантом в деле об убийстве Тена стала девушка
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 Путин побеседовал с президентом Зимбабве

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16:53   27 Июля 2018
Россия

Очень чувствительно — Путин о возможности референдума в Донбассе

Очень чувствительно — Путин о возможности референдума в Донбассе

Российский лидер Владимир Путин отказался давать комментарии по поводу возможного референдума на юго-востоке Украины.

Политик отметил, что прежде чем обсуждать тему, необходимо изучить и проработать вопрос.

«Тонкая, очень чувствительная сфера», — подчеркнул Путин.

Ранее американские СМИ сообщали, что в ходе встречи президента РФ с американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки затрагивался вопрос о проведении референдума в Донбассе.

Вскоре официальный представитель российского МИД Мария Захарова пояснила, что если Украина под давлением США и мирового сообщества не станет выполнять минские соглашения, то тогда можно обсудить другие способы решения проблемы.

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Автор: Павел Никифоров
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