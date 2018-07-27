Очень чувствительно — Путин о возможности референдума в Донбассе

Российский лидер Владимир Путин отказался давать комментарии по поводу возможного референдума на юго-востоке Украины.

Политик отметил, что прежде чем обсуждать тему, необходимо изучить и проработать вопрос.

«Тонкая, очень чувствительная сфера», — подчеркнул Путин.

Ранее американские СМИ сообщали, что в ходе встречи президента РФ с американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки затрагивался вопрос о проведении референдума в Донбассе.

Вскоре официальный представитель российского МИД Мария Захарова пояснила, что если Украина под давлением США и мирового сообщества не станет выполнять минские соглашения, то тогда можно обсудить другие способы решения проблемы.