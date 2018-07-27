Празднование 1030-летия Крещения Руси проходит в Киеве

В пятницу в Киеве проходят мероприятия по случаю 1030-й годовщины Крещения Руси. В столицу съехались тысячи верующих не только из украинских регионов, но и из-за рубежа.

Как передает Федеральное агентство новостей, торжества начались с молебна на Владимирской горке, где собрались около 20 тысяч человек. Чтобы лучше видеть совершающих молебен священников, многим верующим приходилось почти ползком взбираться по крутому склону.

У памятника великому равноапостольному князю Владимиру православные встали в огромную очередь, чтобы поцеловать его и помолиться. Как сообщает корреспондент агентства, при этом на Владимирской горке сохранялась мирная, спокойная и радостная атмосфера.

Чтобы принять участие в праздновании, в Киев приехали православные верующие с Украины, Донбасса, России, Молдавии и Белоруссии.

«Мы выехали сюда из Харькова вечером, в 11 ночи. Из Харькова ехало 20 огромных автобусов», — рассказала одна из паломниц. — Я считаю, что это очень нужное мероприятие, которое должно нас всех соединить — украинцев и русских. Мы должны понять, что мы один народ, и должны жить в мире».

По окончании молебна на Владимирской горке православные проследовали в Киево-Печерскую лавру на Крестный ход. Хотя киевские власти пытались препятствовать проведению мероприятий, в частности, запрещали перевозчикам ездить в Киев 27 июля, паломники продолжают прибывать на общеправославный праздник.

Напомним, на Украине действуют официальная православная церковь Московского патриархата и непризнанная церковь Киевского патриархата. Власти Украины хотят добиться автокефалии церкви Киевского патриархата. Президент страны Петр Порошенко просил предоставить ее Вселенского патриарха Варфоломея I. Кроме того, на Украине разрабатываются законопроекты, которые предполагают влияние властей на назначение руководства религиозных организаций — фактически обязывают духовенство выполнять предписания политиков.

Влияние нынешней украинской власти становится очевидным, если обратить внимание на позицию непризнанной церкви Киевского патриархата по такому больному вопросу, как конфликт в Донбассе. В то время как Русская Православная Церковь призывает всех верующих к миру, Киевские духовники отождествляют происходящее на востоке страны со «священной войной». При этом сам глава непризнанного патриархата Филарет призывает украинцев вести боевые действия в Донбассе. В то же время к миру в стране призывают миллионы православных украинцев.