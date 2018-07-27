РФС подписал новый контракт с Черчесовым

Российский футбольный союз (РФС) сообщил о подписании нового контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Об этом сообщила пресс-служба РФС. Соглашение подписано на два года с возможностью продления на аналогичный срок.

Черчесов подготовит сборную к предстоящим играм Лиги Наций и отборочным матчам чемпионата Европы-2020. Тренер выразил радость по поводу продолжения работы с национальной сборной. Он заявил, что осознает всю возлагаемую на него меру ответственности. Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев сказал, что РФС полностью доверяет Черчесову и его тренерскому штабу, и ждет новые яркие победы российской сборной. Черчесов тренирует сборную России с августа 2016 года. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира - 2018.