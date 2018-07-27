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ЦИК считает незаконным предложенный вопрос для пенсионного референдума
Празднование 1030-летия Крещения Руси проходит в Киеве

Празднование 1030-летия Крещения Руси проходит в Киеве

 Третьим фигурантом в деле об убийстве Тена стала девушка

Третьим фигурантом в деле об убийстве Тена стала девушка
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17:26   27 Июля 2018
Россия

Суд Польши не вернул шенген российскому журналисту

Суд Польши не вернул шенген российскому журналисту

Польский верховный суд отказал Леониду Свиридову из «России сегодня» в статусе резидента ЕС. Его пребывание в Шенгенской зоне отныне нежелательно.

Отменить это решение вправе только ЕСПЧ. Адвокат Свиридова сообщил, что им ничего не остается, кроме как обратиться туда.

Российский журналист лишился аккредитации в конце 2014 года по инициативе польского Агентства внутренней безопасности. Поляки объявили Свиридова «угрозой национальной безопасности». Параллельно решили аннулировать вид на жительство.

Запрет на посещение стран шенгена был вынесен в мае 2016 года. Он будет действовать до 2010 года. Также журналиста лишили права самостоятельно выступать в защиту своих прав в суде.

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Автор: Олег Королев
#польша #еспч #шенген #свиридов
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