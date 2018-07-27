Суд Польши не вернул шенген российскому журналисту

Польский верховный суд отказал Леониду Свиридову из «России сегодня» в статусе резидента ЕС. Его пребывание в Шенгенской зоне отныне нежелательно.

Отменить это решение вправе только ЕСПЧ. Адвокат Свиридова сообщил, что им ничего не остается, кроме как обратиться туда.

Российский журналист лишился аккредитации в конце 2014 года по инициативе польского Агентства внутренней безопасности. Поляки объявили Свиридова «угрозой национальной безопасности». Параллельно решили аннулировать вид на жительство.

Запрет на посещение стран шенгена был вынесен в мае 2016 года. Он будет действовать до 2010 года. Также журналиста лишили права самостоятельно выступать в защиту своих прав в суде.