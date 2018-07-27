Путин: Встречи с Трампом полезны не только для РФ и США, но и для всего мира
Встречи российского и американского президентов полезны тем, что в них заинтересованы не только РФ и США, но и весь мир. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
На вопрос о темах, которые Путин и Трамп обсуждали при встречах, российский лидер ответил:
«Что касается наших встреч, то они полезны, я считаю. Целый ряд затрагиваемых тем касается очень многих государств мира и Европы в том числе».