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Путин озвучил ключевые направления работы БРИКС

Путин озвучил ключевые направления работы БРИКС

 Мосгоризбирком замер в нерешительности из-за депутата Балакина

Мосгоризбирком замер в нерешительности из-за депутата Балакина
Третьим фигурантом в деле об убийстве Тена стала девушка

Третьим фигурантом в деле об убийстве Тена стала девушка

 Генсека ОДКБ обвиняют в беспорядках 2008 года в Армении

Генсека ОДКБ обвиняют в беспорядках 2008 года в Армении
Путин: Встречи с Трампом полезны не только для РФ и США, но и для всего мира

Путин: Встречи с Трампом полезны не только для РФ и США, но и для всего мира

 Путин: Страны БРИКС одобрили идею активного участия в гумоперациях в Сирии

Путин: Страны БРИКС одобрили идею активного участия в гумоперациях в Сирии
16:11   27 Июля 2018
Весь мир

Путин: Встречи с Трампом полезны не только для РФ и США, но и для всего мира

Путин: Встречи с Трампом полезны не только для РФ и США, но и для всего мира

Встречи российского и американского президентов полезны тем, что в них заинтересованы не только РФ и США, но и весь мир. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

На вопрос о темах, которые Путин и Трамп обсуждали при встречах, российский лидер ответил:

«Что касается наших встреч, то они полезны, я считаю. Целый ряд затрагиваемых тем касается очень многих государств мира и Европы в том числе».

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Автор: Вячеслав Каширин
#путин #политика #трамп #весь мир #брикс
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