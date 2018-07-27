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ЦИК считает незаконным предложенный вопрос для пенсионного референдума

ЦИК считает незаконным предложенный вопрос для пенсионного референдума
Празднование 1030-летия Крещения Руси проходит в Киеве

Празднование 1030-летия Крещения Руси проходит в Киеве

 Третьим фигурантом в деле об убийстве Тена стала девушка

Третьим фигурантом в деле об убийстве Тена стала девушка
Facebook забанил картины Рубенса из-за цензуры. В ответ активисты под видом инспекции явились в музей

Facebook забанил картины Рубенса из-за цензуры. В ответ активисты под видом инспекции явились в музей

 Путин побеседовал с президентом Зимбабве

Путин побеседовал с президентом Зимбабве
17:09   27 Июля 2018
Россия

БРИКС не планирует включать в свой состав новые страны, заявил Путин

БРИКС не планирует включать в свой состав новые страны, заявил Путин

Объединение БРИКС результативно взаимодействует с разными странами в устоявшихся форматах, принимать новых членов в его состав в настоящее время не планируется.

Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по результатам саммита БРИКС в расширенном формате в ЮАР. Преимущество объединения заключается в том, что в нем «гораздо меньше бюрократии» чем в аналогичных, подчеркнул российский лидер.

У стран-членов БРИКС много общих интересов, они имеют множество подходов к решению стоящих перед ними проблем, заметил Путин.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #путин #политика #весь мир #брикс
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