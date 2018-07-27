БРИКС не планирует включать в свой состав новые страны, заявил Путин

Объединение БРИКС результативно взаимодействует с разными странами в устоявшихся форматах, принимать новых членов в его состав в настоящее время не планируется.

Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по результатам саммита БРИКС в расширенном формате в ЮАР. Преимущество объединения заключается в том, что в нем «гораздо меньше бюрократии» чем в аналогичных, подчеркнул российский лидер.

У стран-членов БРИКС много общих интересов, они имеют множество подходов к решению стоящих перед ними проблем, заметил Путин.