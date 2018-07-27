Напишу Костину. Депутат Саблин вступился за вдову Героя РФ, которую выселяет банк

Сотрудники ВТБ-24 в Хабаровске не желают слушать о проблемах женщины и предлагают «отдать хату по-хорошему».

Вдова Героя России хабаровчанка Татьяна Тамгина может оказаться на улице вместе с матерью-инвалидом. Местное отделение банка ВТБ-24 выставляет единственную квартиру женщины на торги. Как сообщает портал «Губерния», ипотеку Тамгина взяла в 2013 году. Спустя два года работодатель внезапно урезал ей зарплату вдвое. Женщина восстановила свои доходы через суд, но пока длились разбирательства, по кредиту образовалась просрочка.

«В октябре уже банк соизволил сообщить мне [о просрочке], пригласил меня, чтобы вручить повестку в суд. [В банке говорили], что я от них скрывалась, игнорировала, а было [затишье]. В суде я предоставила распечатку о том, что звонки на сотовый не поступали. В банке мне было предложено, дословно говорю, "по-хорошему отдать хату", иначе "я не увижу ни бабла, ни квартиры, и еще останусь банку должна"», - цитирует издание хабаровчанку.

Супруг Тамгиной – Владимир был сержантом милиции. Золотую Звезду Героя – высшее признание заслуг перед страной – получил посмертно. Погиб в Чечне во время контртеррористической операции, пытаясь помочь товарищам отбиться от террористов.

В сентябре 2000 года Владимир Тамгин и его коллеги – Виталий Бугаев и Николай Виноградов выехали на разминирование в район железнодорожного моста через реку Аргун. В то же время к одноименной станции подошли бандформирования сепаратистов и атаковали позиции ОМОНа. Услышав звуки боя, трое милиционеров поспешили на помощь товарищам. По пути им удалось сесть на БМП-2, но вскоре бронемашина и сопровождавший ее танк были подбиты. Выскочив из горящей брони, Тамгин, Бугаев и Виноградов пошли на прорыв и погибли.

Действия саперов помогли оттянуть от станции значительные силы бандитов. Благодаря подвигу коллег отряд держал оборону еще двое суток. Сержант милиции Тамгин похоронен на Центральном кладбище Хабаровска. Его имя носит одна из школ города.

Отчаявшись договориться с банком, вдова героя написала открытое письмо губернатору и попросила о помощи региональное отделение «Боевого братства». Но ветеранской организации также не удалось добиться от банкиров уступок. Тамгина готова погасить ипотеку, однако новые условия рассрочки оказались неподъемными.

«За два года я должна была выплатить 4,5 млн рублей: 21 месяц я должна была платить по 50 тысяч рублей, оставшиеся три месяца – по миллиону 131 тысячи рублей», - сетует она и уверят, что готова платить на прежних условиях.

Дело в суде Тамгина в итоге проиграла. В итоге единственное жилье может уйти с молотка. В письме к губернатору Тамгина подчеркивает, что цены на жилье в Хабаровске за минувшие несколько лет значительно снизились. В итоге она рискует потерять около полутора миллионов рублей, не считая денег, потраченных на капитальный ремонт.

«Политика Сегодня» связалась с первым заместителем организации ветеранов «Боевое братство», депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным. Выслушав историю Тамгиной, парламентарий пообещал написать письмо на имя президента-председателя правления ВТБ Андрея Костина, а также с связаться хабаровским отделением «Боевого братства».

«Я еще раз позвоню, скажу, чтобы ребята брали на контроль эту ситуацию. Попробуем поискать какие-то ходы, подумаем, как помочь», - заверил Саблин.

В свою очередь редакция отправила запрос в ВТБ-24, чтобы выяснить, чем обусловлена принципиальная позиция хабаровского отделения.