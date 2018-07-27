Путин озвучил ключевые направления работы БРИКС

Президент России Владимир Путин заявил, что координация деятельности в сфере политики, торговли и экономики остается основным направлением работы БРИКС.

На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР российский глава также отметил важность борьбы с терроризмом. Он рассказал, что основными темами 10-го саммита БРИКС стали «противодействие односторонним подходам в мировых делах», а также использование преимуществ четвертой цифровой революции.

Президент РФ напомнил, что впервые заседание объединения состоялось в Санкт-Петербурге в 2005 году. Тогда встретились лидеры Китая, России и Индии. Затем к объединению присоединилась Бразилия и Южная Африка. Он добавил, что первоначально цели и задачи БРИКС были достаточно скромными и заключались в объединении усилий, прежде всего, в сфере экономики. По мере увеличения количества членов организации, начали появляться новые направления деятельности.