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Третьим фигурантом в деле об убийстве Тена стала девушка

Третьим фигурантом в деле об убийстве Тена стала девушка

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16:07   27 Июля 2018
Россия

Президент РФ назвал ошибкой США ограничения на расчеты в долларах

Президент РФ назвал ошибкой США ограничения на расчеты в долларах

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает ошибкой американской стороны ограничения на расчеты в долларах, так как эта мера снижает доверие к основной резервной валюте.

При этом глава РФ отметил, что российская сторона не отказывается от американского доллара как универсальной резервной валюты. Путин подчеркнул, что Россия применяет его и будет применять столько, сколько финансовые органы Соединенных Штатов не будут мешать использованию доллара при расчетах.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #сша #путин #доллар
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