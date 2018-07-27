Президент РФ назвал ошибкой США ограничения на расчеты в долларах

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает ошибкой американской стороны ограничения на расчеты в долларах, так как эта мера снижает доверие к основной резервной валюте.

При этом глава РФ отметил, что российская сторона не отказывается от американского доллара как универсальной резервной валюты. Путин подчеркнул, что Россия применяет его и будет применять столько, сколько финансовые органы Соединенных Штатов не будут мешать использованию доллара при расчетах.