Россияне обсудили высадку американцев на Луну в 1969 году

Всероссийский центр изучения общественного мнения обнародовал данные о представлениях россиян о планете Земля, существовании внеземных цивилизаций и первой высадке на Луне.

По информации ВЦИОМ, 59 процентов респондентов считают, что ученые скрывают правду. 57 процентов россиян утверждают, что никакой высадки людей на Луну не было, а в 1969 году американское правительство фальсифицировало документальные материалы экспедиции на естественный спутник Земли.

Россияне считают, что учёные скрывают от нас правду. 45% респондентов верят в существование инопланетян. Более половины россиян (57%) утверждают, что никакой высадки людей на Луну не было. Так «истина где-то рядом» ????https://t.co/yMfl7Erxw9 pic.twitter.com/t2ButiZrQ8 — ВЦИОМ (@WCIOM) 27 июля 2018 г.

57% россиян в нашем районе страдают рассеяным идиотизмом, и верят что страной руководят звероящеры. Многие из них считают что Гагарин это один из апостолов, а Луна сделана из говна и приклеена к небу клеем «Момент», потому слетать на нее американцы не могли. — Гражданка Понаёжкина (@vuenumerique) 27 июля 2018 г.

Те, кто не верят в высадку американцев на Луну: - не в курсе, что советские корабли облетали Луну и сфотографировали следы пребывания США на Луне; - толковый экономист разъясняет: фальсификация в 10 раз дороже по деньгам. Капиталисты денег не ветер не бросают ???? — igor s*Tupak (@ist_upak) 27 июля 2018 г.

Пользователи социальной сети Twitter напомнили, что 20 июля 1969 года американский корабль «Аполлон-11» с двумя членами экипажа на борту достиг поверхности Луны. Астронавт Нил Армстронг первый человек, ступивший на поверхность естественного спутника Земли.

Георгий Гречко говорит, что американцы были на луне. А вы нет. Он космонавт. А вы кто? — Продавец Кошмаров (@GooDVeeN) 27 июля 2018 г.

А Земля-то, вообще, круглая или это тоже заговор? — Semen S. Gorbunkov (@dedushka_semen) 27 июля 2018 г.

Была бы круглая - мы бы с нее падали. — ivan (@happyrobinzon) 27 июля 2018 г.

Значит плоская?! Уф-ф-ф. Успокоили. Теперь я хоть престану вбивать везде крюки для страховок. — Semen S. Gorbunkov (@dedushka_semen) 27 июля 2018 г.

Да, 57% жертв ЕГЭ и провала образования в 2000-х... Кстати "ВЕРИТЬ" или "НЕ ВЕРИТЬ" в высадку - это всё равно, что ЗНАТЬ бога. Амеры на Луне были. pic.twitter.com/umtysqsPiN — Дежурный по Планете (@VFn51wkPEOR3ezr) 27 июля 2018 г.

Тут вопрос не в недоверии, а достоверности, представленных американцами документов, полёта на луну. Как и причём тут "верю-неверю"?... — Вадим Губин (@bagatel2012) 27 июля 2018 г.

Более того... Гагарин тоже никуда не летал. Земля ведь плоская, а небо твёрдое. — Captain ЕО (@eo721) 27 июля 2018 г.

Россияне отметили, что для исследования сотрудники ВЦИОМ опросили две тысячи граждан по телефону. По данным ВЦИОМ, чаще остальных мнения о том, что американцы не высаживались на Луну, придерживаются россияне со средним образованием — 65 процентов.

Были-ли Американцы на Луне?, этот вопрос интересует многих, а узнать просто : Чтобы забрать больше лунного грунта, они якобы оставили 12 фото и видеокамер “Hasselblat” на поверхности Луны, так что кто найдёт их на Луне и будет доказательством Американского присутствия на ней. pic.twitter.com/UvabvLjmDG — Robin Goodov (@RobonGood) 27 июля 2018 г.

Так, ладно, хорошо, 57% русских не верят, что американцы высаживались на Луну в 1969 году, а сколько % американцев верят, что русские высадятся на Луну в 2031 году на корабле "Федерация", который уже 10 лет существует только в виде пластикового макета? — Львович (@Sector_KL) 27 июля 2018 г.