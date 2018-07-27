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ЦИК считает незаконным предложенный вопрос для пенсионного референдума

ЦИК считает незаконным предложенный вопрос для пенсионного референдума
Празднование 1030-летия Крещения Руси проходит в Киеве

Празднование 1030-летия Крещения Руси проходит в Киеве

 Третьим фигурантом в деле об убийстве Тена стала девушка

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16:48   27 Июля 2018
Медиа

Россияне обсудили высадку американцев на Луну в 1969 году

Россияне обсудили высадку американцев на Луну в 1969 году

Всероссийский центр изучения общественного мнения обнародовал данные о представлениях россиян о планете Земля, существовании внеземных цивилизаций и первой высадке на Луне.

По информации ВЦИОМ, 59 процентов респондентов считают, что ученые скрывают правду. 57 процентов россиян утверждают, что никакой высадки людей на Луну не было, а в 1969 году американское правительство фальсифицировало документальные материалы экспедиции на естественный спутник Земли. 

 

 

 

Россияне обсудили высадку американцев на Луну в 1969 году

Пользователи социальной сети Twitter напомнили, что 20 июля 1969 года американский корабль «Аполлон-11» с двумя членами экипажа на борту достиг поверхности Луны. Астронавт Нил Армстронг первый человек, ступивший на поверхность естественного спутника Земли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россияне обсудили высадку американцев на Луну в 1969 году

Россияне отметили, что для исследования сотрудники ВЦИОМ опросили две тысячи граждан по телефону. По данным ВЦИОМ, чаще остальных мнения о том, что американцы не высаживались на Луну, придерживаются россияне со средним образованием — 65 процентов. 

 

 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #общество #луна
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