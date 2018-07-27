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Путин озвучил ключевые направления работы БРИКС

Путин озвучил ключевые направления работы БРИКС

 Мосгоризбирком замер в нерешительности из-за депутата Балакина

Мосгоризбирком замер в нерешительности из-за депутата Балакина
Третьим фигурантом в деле об убийстве Тена стала девушка

Третьим фигурантом в деле об убийстве Тена стала девушка

 Генсека ОДКБ обвиняют в беспорядках 2008 года в Армении

Генсека ОДКБ обвиняют в беспорядках 2008 года в Армении
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 Путин: Страны БРИКС одобрили идею активного участия в гумоперациях в Сирии

Путин: Страны БРИКС одобрили идею активного участия в гумоперациях в Сирии
15:50   27 Июля 2018
Россия

Путин предложил организовать мини-Олимпийские игры для стран БРИКС

Путин предложил организовать мини-Олимпийские игры для стран БРИКС

Российский лидер Владимир Путин заявил об этом на саммите БРИКС. Его слова привел журналист Дмитрий Смирнов на странице в твиттере.

Политик отметил, что в состав объединения входит «почти половина человечества».

«Можем организовать мини-Олимпийские игры», — заявил Путин.

 

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Автор: Павел Никифоров
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