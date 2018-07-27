Путин предложил организовать мини-Олимпийские игры для стран БРИКС
Российский лидер Владимир Путин заявил об этом на саммите БРИКС. Его слова привел журналист Дмитрий Смирнов на странице в твиттере.
Политик отметил, что в состав объединения входит «почти половина человечества».
«Можем организовать мини-Олимпийские игры», — заявил Путин.
Путин: Мы можем организовать мини-Олимпийские игры для стран, входящих в БРИКС. Это почти половина человечества pic.twitter.com/zLXfiX80Rf— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 27, 2018