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 Путин: Страны БРИКС одобрили идею активного участия в гумоперациях в Сирии

Путин: Страны БРИКС одобрили идею активного участия в гумоперациях в Сирии
Путин озвучил ключевые направления работы БРИКС

Путин озвучил ключевые направления работы БРИКС

 Мосгоризбирком замер в нерешительности из-за депутата Балакина

Мосгоризбирком замер в нерешительности из-за депутата Балакина
Третьим фигурантом в деле об убийстве Тена стала девушка

Третьим фигурантом в деле об убийстве Тена стала девушка

 Генсека ОДКБ обвиняют в беспорядках 2008 года в Армении

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 Путин: Страны БРИКС одобрили идею активного участия в гумоперациях в Сирии

Путин: Страны БРИКС одобрили идею активного участия в гумоперациях в Сирии
15:56   27 Июля 2018
Весь мир

Путин: Страны БРИКС одобрили идею активного участия в гумоперациях в Сирии

Путин: Страны БРИКС одобрили идею активного участия в гумоперациях в Сирии

Такое мнение выразил российский лидер во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. Он назвал гуманитарную помощь нуждающимся странном абсолютно естественным.

Путин подчеркнул, что в БРИКС нет ограничений по обсуждаемым темам и по вопросам, которые страны собираются решать. Это все проблемы, с которыми сегодня мировое сообщество часто сталкивается. В частности, речь идет о политических вопросах и безопасности.

«Мы говорим о борьбе с терроризмом, но разве это не важнейшая задача, которая стоит перед многими странами мира», — отметил глава государства.

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Автор: Виктория Разумовская
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