Путин: Страны БРИКС одобрили идею активного участия в гумоперациях в Сирии
Такое мнение выразил российский лидер во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. Он назвал гуманитарную помощь нуждающимся странном абсолютно естественным.
Путин подчеркнул, что в БРИКС нет ограничений по обсуждаемым темам и по вопросам, которые страны собираются решать. Это все проблемы, с которыми сегодня мировое сообщество часто сталкивается. В частности, речь идет о политических вопросах и безопасности.
«Мы говорим о борьбе с терроризмом, но разве это не важнейшая задача, которая стоит перед многими странами мира», — отметил глава государства.