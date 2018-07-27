Путин: Страны БРИКС одобрили идею активного участия в гумоперациях в Сирии

Такое мнение выразил российский лидер во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. Он назвал гуманитарную помощь нуждающимся странном абсолютно естественным.

Путин подчеркнул, что в БРИКС нет ограничений по обсуждаемым темам и по вопросам, которые страны собираются решать. Это все проблемы, с которыми сегодня мировое сообщество часто сталкивается. В частности, речь идет о политических вопросах и безопасности.