Путин назвал неприятие санкций основным пунктом декларации БРИКС

Президент России Владимир Путин охарактеризовал неприятие экономических санкций как главный пункт Йоханнесбургской декларации саммита БРИКС. Об этом Путин заявил журналистам по итогам саммита БРИКС в ЮАР.

Кроме этого, смысл документа заключается в недопущении гонки вооружений в космосе и поддержке Астанинского процесса урегулирования ситуации в Сирии. Путин отметил эффективное взаимодействие со странами в устоявшихся форматах. Принимать новых участников в состав объединения не планируется. По словам российского главы, лидеры стран БРИКС положительно восприняли предложение России активнее оказывать гуманитарную помощь Сирии.