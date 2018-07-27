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Путин озвучил ключевые направления работы БРИКС

Путин озвучил ключевые направления работы БРИКС

 Мосгоризбирком замер в нерешительности из-за депутата Балакина

Мосгоризбирком замер в нерешительности из-за депутата Балакина
Третьим фигурантом в деле об убийстве Тена стала девушка

Третьим фигурантом в деле об убийстве Тена стала девушка

 Генсека ОДКБ обвиняют в беспорядках 2008 года в Армении

Генсека ОДКБ обвиняют в беспорядках 2008 года в Армении
Путин: Встречи с Трампом полезны не только для РФ и США, но и для всего мира

Путин: Встречи с Трампом полезны не только для РФ и США, но и для всего мира

 Путин: Страны БРИКС одобрили идею активного участия в гумоперациях в Сирии

Путин: Страны БРИКС одобрили идею активного участия в гумоперациях в Сирии
15:51   27 Июля 2018
Россия

Путин назвал неприятие санкций основным пунктом декларации БРИКС

Путин назвал неприятие санкций основным пунктом декларации БРИКС

Президент России Владимир Путин охарактеризовал неприятие экономических санкций как главный пункт Йоханнесбургской декларации саммита БРИКС. Об этом Путин заявил журналистам по итогам саммита БРИКС в ЮАР.

Кроме этого, смысл документа заключается в недопущении гонки вооружений в космосе и поддержке Астанинского процесса урегулирования ситуации в Сирии. Путин отметил эффективное взаимодействие со странами в устоявшихся форматах. Принимать новых участников в состав объединения не планируется. По словам российского главы, лидеры стран БРИКС положительно восприняли предложение России активнее оказывать гуманитарную помощь Сирии.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#санкции #политика #весь мир #брикс
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