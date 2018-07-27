Суд отправил под домашний арест седьмого фигуранта дела о пытках в ярославской ИК

Заволжский районный суд Ярославля в пятницу решил поместить под домашний арест Ивана Калашникова - начальника по воспитательной части ярославской исправительной колонии № 1, где в июне прошлого года подвергся избиению заключенный.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Заволжский суд уже отправил под арест шестерых фигурантов дела. Кроме того, в минувшую среду рассматривалось ходатайство об избрании меры пресечения Калашникову. Срок задержания ему тогда продлили на 72 часа, так как необходимо было собрать дополнительные документы.