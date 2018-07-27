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Третьим фигурантом в деле об убийстве Тена стала девушка

Третьим фигурантом в деле об убийстве Тена стала девушка

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15:48   27 Июля 2018
Россия

Суд отправил под домашний арест седьмого фигуранта дела о пытках в ярославской ИК

Суд отправил под домашний арест седьмого фигуранта дела о пытках в ярославской ИК

Заволжский районный суд Ярославля в пятницу решил поместить под домашний арест Ивана Калашникова - начальника по воспитательной части ярославской исправительной колонии № 1, где в июне прошлого года подвергся избиению заключенный.

Об этом сообщает ТАСС

Ранее Заволжский суд уже отправил под арест шестерых фигурантов дела. Кроме того, в минувшую среду рассматривалось ходатайство об избрании меры пресечения Калашникову. Срок задержания ему тогда продлили на 72 часа, так как необходимо было собрать дополнительные документы.

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Автор: Алла Ларионова
#суд #россия #арест #избиение #ярославская колония
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