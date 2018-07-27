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Третьим фигурантом в деле об убийстве Тена стала девушка

Третьим фигурантом в деле об убийстве Тена стала девушка

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15:33   27 Июля 2018
Россия

Путин примет участие в праздновании 1030-летия Крещения Руси

Путин примет участие в праздновании 1030-летия Крещения Руси

Президент РФ Владимир Путин 28 июля примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 1030-летия Крещения Руси. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Мероприятия начнутся с праздничного богослужения на Соборной площади московского Кремля и крестного хода к памятнику князю Владимиру. Затем на Боровицком холме будет совершен молебен. В мероприятиях примут участие тысячи верующих. Ожидаются и главы Поместных православных церквей из других стран.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #общество #крещение руси
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