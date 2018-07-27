Путин примет участие в праздновании 1030-летия Крещения Руси

Президент РФ Владимир Путин 28 июля примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 1030-летия Крещения Руси. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Мероприятия начнутся с праздничного богослужения на Соборной площади московского Кремля и крестного хода к памятнику князю Владимиру. Затем на Боровицком холме будет совершен молебен. В мероприятиях примут участие тысячи верующих. Ожидаются и главы Поместных православных церквей из других стран.