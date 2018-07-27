Драматург Каюмов скончался после падения в оркестровую яму

Инцидент произошел во время репетиции спектакля, сообщает «Татар Информ».

Директор дома культуры, в котором проходила репетиция, Айрат Нурьязанов заявил, что Гафур Каюмов поставил лестницу, чтобы залезть в бытовку. Но драматург сорвался и упал на трубы, находившиеся внизу.

На вызов приехала карета «скорой помощи». Каюмова увезли в больницу, но он скончался в реанимации. Как сообщили медики, у пострадавшего в результате падения пробито легкое.

Каюмов погиб на 60 году жизни. Драматург окончил Казанское театральное училище. Играл в Республиканском передвижном театре. В конце 1980-х начал писать пьесы, постановки которых проходили в Татарстане и других республиках.