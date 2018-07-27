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15:38   27 Июля 2018
Россия

Утилизационный сбор на велосипеды могут ввести в России

Утилизационный сбор на велосипеды могут ввести в России

Минпромторг готовит вариант ввода утилизационного сбора на велосипеды и велосипедные рамы.

Об этом РИА Новости сообщил представитель ведомства. Основные параметры сбора министерство обсудит с Минприроды РФ. До этого законодатели разработали закон, согласно которому правительство может решать, в отношении каких видов транспорта установить утилизационный сбор, а также размер ставки. 

Сейчас обсуждение перечня идет на экспертном уровне с представителями отраслевых сообществ. 

Что касается велосипедов, правительство решит вводить ли утилизационный сбор до 1 октября. Он может составить десять процентов от его стоимости. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #общество #велосипед #утилизационный сбор
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