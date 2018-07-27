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Третьим фигурантом в деле об убийстве Тена стала девушка

Третьим фигурантом в деле об убийстве Тена стала девушка

 Генсека ОДКБ обвиняют в беспорядках 2008 года в Армении

Генсека ОДКБ обвиняют в беспорядках 2008 года в Армении
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15:34   27 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Третьим фигурантом в деле об убийстве Тена стала девушка

Третьим фигурантом в деле об убийстве Тена стала девушка

В Казахстане сегодня помещен под арест еще один подозреваемый в деле об убийстве фигуриста Дениса Тена. Третьим фигурантом стала девушка, которая не сообщила о достоверно известном готовящемся или совершенном особо тяжком преступлении.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов. Жанар Толыбаева заключена под стражу на два месяца. По Уголовному кодексу Казахстана за подобные правонарушения предусмотрены наказания от штрафа до тюремного срока. Тен, завоевавший бронзовую медаль на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, погиб 19 июля в Алма-Ате. Полиция Казахстана сообщила, что он получил ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, которых он застал за кражей зеркал с его автомобиля. Спустя несколько часов 25-летний спортсмен скончался в больнице. Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали двух человек.

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Автор: Арсений Аскольский
#происшествия #казахстан #денис тен
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