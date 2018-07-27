Столкновения между полицией и арабами произошли на Храмовой горе в Иерусалиме

На Храмовой горе — религиозной святыне в историческом центре Иерусалима — произошли столкновения между израильскими полицейскими и представителями арабо-мусульманской общины.

Полиция сообщила, что после пятничных молитв арабы начали бросать в ее сотрудников камни и фейерверки. В ведомстве эти действия назвали «не до конца понятным шагом». От командующего Иерусалимским округом силы полиции поднялись на Храмовую гору и приступили к «эвакуации присутствующих». По информации местных СМИ, на Храмовой горе слышны взрывы шумовых гранат, поднимаются клубы белого дыма.

Комплекс Храмовой горы включает мечети Куббат ас-Сахра и Аль-Акса. Они возведены на руинах древних иудейских храмов и почитаются верующими как третья по значимости святыня мусульманского мира. По пятницам в это место традиционно стекаются тысячи израильских арабов и палестинцев.