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Путин озвучил ключевые направления работы БРИКС

 Мосгоризбирком замер в нерешительности из-за депутата Балакина

Мосгоризбирком замер в нерешительности из-за депутата Балакина
Третьим фигурантом в деле об убийстве Тена стала девушка

Третьим фигурантом в деле об убийстве Тена стала девушка

 Генсека ОДКБ обвиняют в беспорядках 2008 года в Армении

Генсека ОДКБ обвиняют в беспорядках 2008 года в Армении
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 Путин: Страны БРИКС одобрили идею активного участия в гумоперациях в Сирии

Путин: Страны БРИКС одобрили идею активного участия в гумоперациях в Сирии
15:36   27 Июля 2018
Россия

Центробанк намерен через суд добиться банкротства банка «Советский»

Центробанк намерен через суд добиться банкротства банка «Советский»

Центральный банк РФ подал в суд заявление о признании банкротом АО «Банк «Советский».

Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел Санкт-Петербурга и Ленобласти. Центробанк 3 июля сообщил о лишении лицензии петербургского банка «Советский». Организация проходила санацию за счет средств подконтрольного ЦБ РФ Фонда консолидации банковского сектора. Стоит отметить, что российский регулятор в первый раз лишил лицензии банк, который санировался через новый механизм.

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Автор: Алла Ларионова
#суд #центробанк #банк советский
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