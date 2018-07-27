Центробанк намерен через суд добиться банкротства банка «Советский»

Центральный банк РФ подал в суд заявление о признании банкротом АО «Банк «Советский».

Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел Санкт-Петербурга и Ленобласти. Центробанк 3 июля сообщил о лишении лицензии петербургского банка «Советский». Организация проходила санацию за счет средств подконтрольного ЦБ РФ Фонда консолидации банковского сектора. Стоит отметить, что российский регулятор в первый раз лишил лицензии банк, который санировался через новый механизм.