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15:10   27 Июля 2018
Россия

ФАС: Ситуация с ценами на авиакеросин не критична

ФАС: Ситуация с ценами на авиакеросин не критична

Федеральная антимонопольная служба не считает критичной ситуацию с ценами на авиатопливо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрия Махонина.

Он добавил, что необходимо разбираться в других вопросах, включая стоимость билетов. Махонин сообщил, что не видит предпосылок для дальнейшего повышения цен на авиакеросин и на судовое топливо. Чиновник заверил, что ФАС тщательно мониторит ситуацию. По его оценкам, стоимость топлива для авиаперевозчиков практически не изменилась

Ранее стало известно, что авиакомпании «Уральские авиалинии», «Ямал» и Utair хотят повысить стоимость авиабилетов из-за повышения цены на топливо. Так авиаперевозчики планируют защитить себя от угрозы банкротства. В среду газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщила, что авиакомпания «Аэрофлот» с 26 июля увеличит топливный сбор на внутренние рейсы всех авиакомпаний группы, кроме лоукостера «Победа». Повышение составит 200 рублей для эконом- и комфорт-класса и 400 рублей для бизнес-класса. Источник, близкий к компании «Аэрофлот», добавил, что отказ от увеличения топливного сбора возможен в случае возврата цен на авиакеросин на уровень декабря прошлого года.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #экономика #фас #авиатопливо
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