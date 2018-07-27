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15:26   27 Июля 2018
Россия

Услуги визовых центров не подорожают после аккредитации — Косачев

Услуги визовых центров не подорожают после аккредитации — Косачев

В любой газете можно найти объявления фирм, которые предлагают оформить шенгенскую визу за день, сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По его словам, законопроект об аккредитации визовых центров защитит россиян от недобросовестных посредников, которые не всегда качественно выполняют услуги. Косачев напомнил, что многие граждане отдают незнакомым людям персональные данные, но при этом не просчитывают последствий.

«Люди отдавали в конторки документы, потом эти конторки ошибались», — отметил Косачев.

Фирмы неправильно заполняли анкеты для посольств, которые воспринимали эти искажения как осознанные, и вносили россиян в черные списки. Люди, пострадавшие от недобросовестных посредников, не знали, кому предъявить претензии, объяснил глава комитета СФ по международным делам.

Закон не ликвидирует систему визовых центров, а впишет фирмы в действующее российское законодательство. Услуги визовых центров не подорожают после аккредитации, подчеркнул Константин Иосифович.

«Я за то, чтобы ликвидировать систему посредников», — заключил Косачев.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #косачев #общество #совет федерации #визовые центры
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