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 СК РФ установил троих причастных к гибели майора Филипова в Сирии

СК РФ установил троих причастных к гибели майора Филипова в Сирии
Генсека ОДКБ обвиняют в беспорядках 2008 года в Армении

Генсека ОДКБ обвиняют в беспорядках 2008 года в Армении

 Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

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14:49   27 Июля 2018
Россия

СК РФ установил троих причастных к гибели майора Филипова в Сирии

СК РФ установил троих причастных к гибели майора Филипова в Сирии

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, Следственный комитет России просит заочно арестовать виновных.

Также всем троим вменяется три статьи Уголовного кодекса РФ, в том числе, надругательство над телом умершего.

Российский летчик, майор Роман Филипов в феврале текущего года на бомбардировщике Су-25СМ патрулировал зону деэскалации «Идлиб» в Сирии. Террористы подбили его самолет, из-за чего военнослужащему пришлось катапультироваться. По приземлении Филипова окружили боевики. Летчик погиб в неравном бою. Посмертно присвоено звание Героя России.

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Автор: Павел Никифоров
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