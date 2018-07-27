СК РФ установил троих причастных к гибели майора Филипова в Сирии

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, Следственный комитет России просит заочно арестовать виновных.

Также всем троим вменяется три статьи Уголовного кодекса РФ, в том числе, надругательство над телом умершего.

Российский летчик, майор Роман Филипов в феврале текущего года на бомбардировщике Су-25СМ патрулировал зону деэскалации «Идлиб» в Сирии. Террористы подбили его самолет, из-за чего военнослужащему пришлось катапультироваться. По приземлении Филипова окружили боевики. Летчик погиб в неравном бою. Посмертно присвоено звание Героя России.