Миронов анонсировал создание новой партии

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов анонсировал появление осенью новой политической силы. Об этом сообщает ТАСС.

На пресс-конференции председателя Госдумы и лидеров четырех парламентских партий по итогам весенней парламентской сессии Миронов рассказал, что уже более полугода работает над этим и полагает, что осенью работа по созданию «мощной новой партии» будет закончена.

Весной на круглом столе в Госдуме «Опыт Октября 1917 года и современный левоцентризм» Миронов заявил, что посредством объединения левоцентристских партий можно восстановить политическое равновесие и представить идеологическую платформу для социального развития страны.