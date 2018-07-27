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14:47   27 Июля 2018
Россия

Миронов анонсировал создание новой партии

Миронов анонсировал создание новой партии

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов анонсировал появление осенью новой политической силы. Об этом сообщает ТАСС.

На пресс-конференции председателя Госдумы и лидеров четырех парламентских партий по итогам весенней парламентской сессии Миронов рассказал, что уже более полугода работает над этим и полагает, что осенью работа по созданию «мощной новой партии» будет закончена.

Весной на круглом столе в Госдуме «Опыт Октября 1917 года и современный левоцентризм» Миронов заявил, что посредством объединения левоцентристских партий можно восстановить политическое равновесие и представить идеологическую платформу для социального развития страны.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #миронов #политика #справедливая россия
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