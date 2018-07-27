Россия активно развивает военно-техническое сотрудничество с югом Африки

На саммите БРИКС был подписан меморандум о взаимопомощи между российским правительством и Сообществом развития Юга Африки (САДК) в военно-технической сфере.

Правительство в этой ситуации представляет Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Глава Центра исследований российско-африканских отношений и внешней политики Африки Института Африки РАН Евгений Корендясов считает, что нет ничего удивительного в том, что эти две структуры подписали подобное соглашение. Россия давно сотрудничает с Анголой и Мозамбиком, ее позиции на юге Африки очень прочны.

ФБА «Экономика сегодня» пишет, что меморандум может послужить основой для развития многосторонних отношений между южными африканскими странами и Россией. По мнению главы ФСВТС Дмитрия Шугаева, это окажет влияние на мир и стабильность континента.

Военно-техническое сотрудничество является козырем Москвы, поскольку Россия всегда предлагала военную помощь постколониальным африканским государствам. СССР, например, оказывал масштабную военно-техническую помощь Анголе и Мозамбику, когда власти этих стран вели борьбу с оппозицией.

«Данное соглашение не является неожиданностью и представляет собой продолжение тех достаточно системных отношений в области военно-технического сотрудничества, которые есть у Москвы со странами САДК», — говорит Корендясов.

Главными партнерами России здесь стали Мозамбик, Ангола и Зимбабве. И этот список растет. Страны юга Африки нуждаются в оптимизации борьбы с терроризмом, а также с рядом проблем одного характера.

Африканские страны заинтересованы в получении российского оружия. Москва же рассчитывает закрепиться на этом обширном по объему рынке. Главными конкурентами являются Китай и США.