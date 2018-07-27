Госдума РФ завершила самую долгую сессию с 1999 года

Думские депутаты в пятницу завершили самую долгую в XXI веке сессию, проходившую семь месяцев.

Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин на итоговом пленарном заседании. По словам политика, для решения необходимых задач депутатам пришлось увеличить продолжительность и число заседаний, работа была продлена до конца июля.

Председатель ГД поблагодарил депутатов за совместную работу. После парламентарии по традиции завершили свою работу под гимн России. Новая сессия Госдумы стартует 10 сентября.