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 СК РФ установил троих причастных к гибели майора Филипова в Сирии

СК РФ установил троих причастных к гибели майора Филипова в Сирии
Генсека ОДКБ обвиняют в беспорядках 2008 года в Армении

Генсека ОДКБ обвиняют в беспорядках 2008 года в Армении

 Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов

Опубликовано видео массовой драки украинских депутатов
Путин: Объем содействия Африке в 2017 году превысил миллиард долларов

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14:32   27 Июля 2018
Россия

Минтруд: Пособие на третьего ребенка будет финансироваться из федерального бюджета

Минтруд: Пособие на третьего ребенка будет финансироваться из федерального бюджета

Со следующего года пособие на третьего ребенка будет финансироваться в основном из федерального бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

Ведомство подготовило поправки в указ президента РФ от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации демографической политики». Поправками предлагается увеличить софинансирование расходов регионов на осуществление ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего и последующих детей из средств федерального бюджета до 99%.

Минтруд: Пособие на третьего ребенка будет финансироваться из федерального бюджета

Пособие на третьего и последующих детей — один из элементов нацпроекта «Демография», рассчитанного на 2019 – 2024 годы. Как ранее заявлял глава Минтруда Максим Топилин, во всех программах, которые будут реализовываться в рамках федеральных нацпроектов, регионам будет оказываться финансовая поддержка из федерального бюджета — от 95 до 99%.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #общество #пособия #минтруд
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