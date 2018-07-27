Минтруд: Пособие на третьего ребенка будет финансироваться из федерального бюджета

Со следующего года пособие на третьего ребенка будет финансироваться в основном из федерального бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

Ведомство подготовило поправки в указ президента РФ от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации демографической политики». Поправками предлагается увеличить софинансирование расходов регионов на осуществление ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего и последующих детей из средств федерального бюджета до 99%.

Пособие на третьего и последующих детей — один из элементов нацпроекта «Демография», рассчитанного на 2019 – 2024 годы. Как ранее заявлял глава Минтруда Максим Топилин, во всех программах, которые будут реализовываться в рамках федеральных нацпроектов, регионам будет оказываться финансовая поддержка из федерального бюджета — от 95 до 99%.