Мосгоризбирком замер в нерешительности из-за депутата Балакина

Эксперт полагает, что экс-застройщика все же зарегистрируют.

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) до 30 июля должна определиться: пытаться ли через Верховный суд обжаловать регистрацию кандидатом в мэры столицы Михаила Балакина.

История бывшего главы разорившейся строительной компании СУ-155, депутата Мосгордумы Михаила Балакина несколько запутанная. Представитель партии «Союз горожан» подал документы еще в середине июня, предоставив 112 подписей муниципальных депутатов. Этого достаточно, чтобы МГИК внесла в список претендентов на кресло мэра. Однако через некоторое время три депутата обратились Мосгоризбирком с просьбой не учитывать их подписи, объяснив такое поведение «семейными обстоятельствами». В результате МГИК Балакина не зарегистрировал. Депутат обратился в Мосгорсуд, который обязал МГИК зарегистрировать Балакина.

Советник префекта Юго-Западного Административного округа Москвы, бывший префект ЮЗАО Александр Картышов считает, что у Балакина есть все шансы стать кандидатом в мэры.

«В Москве достаточно демократичный подход к кандидатам, если нет прямого нарушения требований законодательства. Я знаю случаи когда на более низких уровнях, например, муниципальные комиссии, отказывали, а МГИК потом принимала решение о восстановлении кандидата», — сказал Картышов.

Бывший глава строительной компании видит своей главной задачей, как гипотетического мэра Москвы, формирование комфортной городской среды, явно имея в виду масштабную программу по реновации. Александр Картышов обратил внимание на то, что реновация - это не только стройка, хотя она занимает значимое место.

«Речь идет о переоснащении городской среды в соответствии с современными требованиями. Вот главная задача реновации. Это более комплексный процесс, а не только стройка. Там и благоустройство и технологии умных домов», — подчеркнул собеседник агентства.

При этом Картышов сомневается, что Балакин идет в мэры, лоббируя интересы в строительном бизнесе.

«Какие-то связи в силу профессиональной деятельности у него быть могут. Но у него по собственной компании проблемы серьезные. Насколько есть возможности чем-то заниматься, кроме вытаскивания своей компании, не знаю, не могу судить», — сказал экс-префект.

Бывшая компания Балакина «СУ-155» в середине 2000-х годов построила 1,2 миллиона квадратных метров жилья, что составляло четверть всех объемов столицы. Но в 2016 году суд признал «СУ-155» банкротом. В итоге около 50 тысяч дольщиков в 14 регионах страны могли остаться без жилья. Дома достраивал уже банк «Российский капитал», — дочерняя структура госкомпании «Дом.РФ».

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября 2018 года.